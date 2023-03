Serie A Tim – Lazio – Roma del 19 marzo – accrediti Coni e Figc (Di martedì 14 marzo 2023) Dettagli 14 marzo 2023 Biglietteria La S.S. Lazio comunica che, per la gara Lazio-Roma del 19 marzo, la consegna dell’accredito per i possessori delle tessere C.O.N.I. e F.I.G.C. verrà effettuata solo ed esclusivamente nella giornata di domenica 19 marzo dalle ore 14:00 alle 16:00, fino ad esaurimento posti, presso il box di via Nigra – Stadio dei Marmi. Saranno messi a disposizione solo i tagliandi posto validi per la Tribuna Monte Mario e, per il ritiro, sarà obbligatoria l’esibizione della tessera federale 2022 e di un documento di riconoscimento. La S.S. Lazio ricorda, inoltre, che non potranno essere emessi, per nessun motivo, tagliandi posto a coloro che risulteranno già in possesso di un titolo di accesso e fuori ... Leggi su seriea24 (Di martedì 14 marzo 2023) Dettagli 142023 Biglietteria La S.S.comunica che, per la garadel 19, la consegna dell’accredito per i possessori delle tessere C.O.N.I. e F.I.G.C. verrà effettuata solo ed esclusivamente nella giornata di domenica 19dalle ore 14:00 alle 16:00, fino ad esaurimento posti, presso il box di via Nigra – Stadio dei Marmi. Saranno messi a disposizione solo i tagliandi posto validi per la Tribuna Monte Mario e, per il ritiro, sarà obbligatoria l’esibizione della tessera federale 2022 e di un documento di riconoscimento. La S.S.ricorda, inoltre, che non potranno essere emessi, per nessun motivo, tagliandi posto a coloro che risulteranno già in possesso di un titolo di accesso e fuori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sampdoria : ? #SampVerona ?? #SerieATIM ?? 19 marzo ? 12.30 ?? 'Ferraris' ?? Live su @DAZN_IT e @SkySport ???… - MatrizSport : Milan-Salernitana 1-1 | Ai Rossoneri non basta Giroud: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23… - Dalla_SerieA : Sampdoria-Hellas Verona: info accrediti media e fotografi - - starfishhost1 : Milan-Salernitana 1-1 | Ai Rossoneri non basta Giroud: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23 | 2023-03-13 23:12:01… - EUCUPdotCOM : 18ª Serie A TIM Atalanta-Parma | Remo Freuler: 'Abbiamo vinto, conta molto per il nostro campionato'… -