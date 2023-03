Serie A | la classifica aggiornata dopo la 26ª giornata | Inter | danni limitati!

(Di martedì 14 marzo 2023)Spezia-venerdì la ventiseiesimadiA sembrava essere quella del grande disastro, invece tre giorniviene fuori che la squadra di Inzaghi è sempre seconda in. Questo perché,le due romane nel weekend, stecca pure il Milan fermato sul pareggio da una buona Salernitana (vedi articolo).A 2022-2023 – 26ªSpezia-2-1 55? Maldini, 83? rig. Lukaku (I), 87? rig. Nzola Empoli-Udinese 0-1 54’ Rodrigo Becao Napoli-Atalanta 2-0 60’ Kvaratskhelia, 77’ Rrahmani Bologna-Lazio 0-0 Lecce-Torino 0-2 20? Singo, 23? Sanabria Cremonese-Fiorentina 0-2 27? Mandragora, 50? Cabral Verona-Monza 1-1 51? Verdi, 55? Sensi (M) Roma-Sassuolo 3-4 13?, 18? Laurienté (S), 26? Zalewski, ...

Milan che rimane quarto incon 48 punti, staccando la Roma a 47. Un passettino troppo ...20.45 alla Dacia Arena contro l' Udinese nell'anticipo del sabato sera della 27ma giornata diA.Con questo risultato i rossoneri restano quarti in(48 punti), staccando la Roma (47) ma ancora alle spalle di Lazio (49) e Inter (50) a - 20 dal Napoli capolista. La Salernitana di Paulo ...L'assalto finale non ha esito: la Salernitana strappa un punto, il Milan resta quarto in. I VOTI DI MILAN - SALERNITANA MILAN - Maignan 6,5; Kalulu 5,5, Thiaw 5, Tomori 5,5; Saelemaekers 5,...

Serie A, la classifica: Torino ottavo, la Juve rimette la freccia Toro News

Dopo le gioie della Champions le frustrazioni del campionato. Il Milan non riesce a superare la Salernitana dopo essere andato in vantaggio allo scadere del primo tempo, anche a causa di una decisione ...Calcio d’angolo di Bennacer, Giroud ci mette il fisico e di testa batte l’incolpevole Ochoa poco prima dell’intervallo. I granata ci credono nel secondo tempo. Alzano la linea offensiva con Piatek in ...