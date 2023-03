Serie A: I prossimi passi della Juventus: possono restituire i 15 punti di penalizzazione? (Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-06 11:33:03 Il web è in trepidazione: D.Dopo aver ricevuto una penalità di -15 punti in Serie A il 20 gennaio per il ‘Caso Capital Gains’, la Juventus ha reagito. Nel rispetto dei termini previsti, martedì scorso la Juventus ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia Sport del CONI avverso la sanzione ricevuta dalla Corte d’Appello della FIGC. Ora è il momento di aspettare. La squadra bianconera ha presentato una risorsa di 99 pagine che si basa su nove punti chiavee che sarà vagliato dai giudici del CONI. Questi hanno un termine di 60 giorni per risolvere il terzo grado dell’indagine sportiva. Poi decideranno se mantenere la sanzione o annullarla. Non ci sarà una via di mezzo, non possono ridurla o espanderla. Quello che potrebbe succedere è che il ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 marzo 2023) 2023-03-06 11:33:03 Il web è in trepidazione: D.Dopo aver ricevuto una penalità di -15inA il 20 gennaio per il ‘Caso Capital Gains’, laha reagito. Nel rispetto dei termini previsti, martedì scorso laha presentato ricorso al Collegio di Garanzia Sport del CONI avverso la sanzione ricevuta dalla Corte d’AppelloFIGC. Ora è il momento di aspettare. La squadra bianconera ha presentato una risorsa di 99 pagine che si basa su novechiavee che sarà vagliato dai giudici del CONI. Questi hanno un termine di 60 giorni per risolvere il terzo grado dell’indagine sportiva. Poi decideranno se mantenere la sanzione o annullarla. Non ci sarà una via di mezzo, nonridurla o espanderla. Quello che potrebbe succedere è che il ...

