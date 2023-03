Serie A | giornata 26 | pro e contro | il Napoli si allontana

(Di martedì 14 marzo 2023) Un altro intenso fine settimana diA, con pro edella26 ben definiti, grazie a sfide che hanno regalato sorprese ed alcune che hanno deluso le aspettative. Ilcontinua a vincere e a non subire gol,ndosi da tutte le altre. Tonfo di Inter e Roma che lasciano sulla strada punti importanti. Successo importante per la Juventus e punto che rallenta la corsa di Lazio e Milan. La corsa all’Europa si fa sempre più interessante, discorso poco alla volta chiuso quello per la zona retrocessione.A: pro e26 La classifica è ben delineata e il +18 delsulla seconda lascia poco spazio all’immaginazione. I partenopei hanno ormai ipotecato lo scudetto. Interessante rimane la sfida ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2 Risultato finale ? #Bremer 11’ ? #Rabiot 26’ ? #Augello 31’ ? #Djuricic 32’ ? #Rabiot 64’ ?… - tripalosky99 : RT @Alientoine20: ?? ??????????É ???? ???????????????????? ?????? ???????????????????? ?????? ???? ?????????? - ?????????????????????? ?????????????????????? ???? ???????????????????? ?????????? ???????????????????? È oggetto d… - infoitsport : Voti Fantacalcio: la Top 11 della 26ª giornata di Serie A 2022/2023 - infoitsport : Blog: Da 0 a 10: la pagella della 26ª giornata di Serie A! - daidao98 : RT @CaraItalia_: ?????????? ???????? ??@FVPA -serie B 1ª Giornata ?? @ParisSanGennar 1-2 ? ?? @XxSectumSempraX ??@mlb1412 ??……. ??@ilmazza5 ??@19sach… -

... l' Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) , aveva organizzato unadi manifestazioni ... Le proteste di queste settimane sono arrivate dopo unadi azioni in cui Saïed ha dato ...Tutte le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese - Fiorenzuola , match valevole per la trentaduesimadel campionato italiano diC 2022/2023 . I padroni di casa, reduci dal pareggio a reti bianche con la Fermana, vogliono subito tornare al successo per restare in scia all'Ancona e ...E' tutto pronto allo stadio Moccagatta per Alessandria - Fermana , match valevole per la trentaduesimadel campionato italiano diC 2022/2023 : ecco le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming dell'incontro I padroni di casa, dopo la bruciante sconfitta casalinga ...

Serie A: 6 squalificati nella 27ª giornata Fantacalcio ®

Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 31a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in It ...Prima vittoria stagionale per il Tc Alghero nel campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre. Le ragazze di capitan Barbara Galletto hanno ...