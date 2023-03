Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 26 giornate

Leggi su 11contro11

(Di martedì 14 marzo 2023) LaA mette in archivio la 26^ giornata della stagione 2022-2023, e con essa lae il relativocon lo scorso anno sono sempre più definiti. In particolare si registra il ritorno alla vittoria della capolista Napoli, per 2-0 in casa contro l’Atalanta. Un successo che consente agli azzurri di registrare il miglior score, con 14 punti in più, e di tornare a +18 sulle dirette inseguitrici, col sogno Scudetto che è sempre più concreto, mentre i nerazzurri sono sempre più lontani dalle posizioni che contano. Allo stesso tempo, tuttavia, nessuna delle altre può sorridere. Infatti non è andata per niente bene a Inter (-4) e Roma (+6). I nerazzurri, in particolare, perdono per la prima volta nella propria storia sul campo dello Spezia (-2), col risultato di 2-1, con i liguri che fanno un importantissimo passo avanti ...