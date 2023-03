Seriate | i disperati Sos per le mascherine | “Ne servono 400 al giorno | fate in fretta” Ma le protezioni finivano altrove

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 marzo 2023). Che all’epoca mancasse tutto, non è un mistero. Che le pochee i pochi tamponi disponibili finirono in gran parte a territori meno colpiti, o soltanto sfiorati dal virus, è uno dei tanti passaggi agli atti dell’inchiesta della procura di Bergamo. Il 27 febbraio 2020, per esempio, una funzionaria di Regione Lombardia inviava agli ospedali e alle Ats lombarde ordinativi e liste di distribuzione che non seguivano – “inspiegabilmente”, secondo chi indaga – l’andamento del contagio: infatti, per alcuni prodotti, la direzione generale Welfare dava indicazioni alle società fornitrici di consegnare i beni in modo uniforme, indipendentemente dal numero di positivi. “Per altri prodotti ancora adottava un criterio diverso, certamente non legato all’espansione dell’epidemia ma, verosimilmente – è la linea della procura – al numero di abitanti”, ...