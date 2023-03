Sergio Costa ospite di “MattinaLive” su Canale 8 (Di martedì 14 marzo 2023) NAPOLI – Questa mattina, alle ore 11.30, il vice presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa (foto), parlamentare del M5S ed ex ministro dell’ambiente, sarà in diretta su Canale 8 e sul loro sito per partecipare alla trasmissione televisiva “MattinaLive”. “Molte le tematiche che toccheremo – spiega Costa sui suoi canali social – Dalla situazione drammatica dei migranti, all’assurda legge dell’autonomia differenziata che renderà il sud ancora più svantaggiato. Vi aspetto”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 14 marzo 2023) NAPOLI – Questa mattina, alle ore 11.30, il vice presidente della Camera dei Deputati(foto), parlamentare del M5S ed ex ministro dell’ambiente, sarà in diretta su8 e sul loro sito per partecipare alla trasmissione televisiva “”. “Molte le tematiche che toccheremo – spiegasui suoi canali social – Dalla situazione drammatica dei migranti, all’assurda legge dell’autonomia differenziata che renderà il sud ancora più svantaggiato. Vi aspetto”. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Sergio Costa ospite di “MattinaLive” su Canale 8 - com_notizie : #Migranti, l'intervista esclusiva a Sergio #Scandura (Radio Radicale) - Sergio_Coraglia : RT @ve_mauro: Gommone, partito in condizioni assurde e mare in tempesta, affonda a: 95 km dalla costa Libica 470 km da Creta 470 km dalla G… - GianmarcoDaria : ??? Prima o poi vedremo Conceicao in Italia, magari all’Inter? ???Jorge Pinto da Costa, Presidente Porto: “Sergio ha… - dieffe55 : Sergio Ramelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da un gruppo di otto vigliacchi dellasinistra extraparlamentare: Marco… -