Serena: «Inter in salute, preoccupato dopo Bologna. Adesso no!» (Di martedì 14 marzo 2023) Serena ritiene l’Inter una squadra in salute nonostante il KO amaro contro lo Spezia per 2-1. L’ex giocatore fiducioso in vista della gara contro il Porto IN salute ? Ospite negli studi di Sky Sport, Aldo Serena si sente fiducioso per Porto-Inter: «Grande occasione per arrivare ai quarti. Penso che non sia stata una brutta partita contro lo Spezia. Il primo tempo è stato corretto, ha avuto poca lucidità sotto porta. Quella che dovrà avere a Porto, dove non ci saranno tante occasioni. La squadra secondo me sta bene e può dire la sua in Portogallo. L’Inter è una squadra in salute, mi sarei preoccupato dopo Bologna ma non dopo la sconfitta contro lo Spezia». Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023)ritiene l’una squadra innonostante il KO amaro contro lo Spezia per 2-1. L’ex giocatore fiducioso in vista della gara contro il Porto IN? Ospite negli studi di Sky Sport, Aldosi sente fiducioso per Porto-: «Grande occasione per arrivare ai quarti. Penso che non sia stata una brutta partita contro lo Spezia. Il primo tempo è stato corretto, ha avuto poca lucidità sotto porta. Quella che dovrà avere a Porto, dove non ci saranno tante occasioni. La squadra secondo me sta bene e può dire la sua in Portogallo. L’è una squadra in, mi sareima nonla sconfitta contro lo Spezia».-News - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Serena: «Inter in salute, preoccupato dopo Bologna. Adesso no!» - - goyourownwayx : RT @Sonosemprepanz: Sfrutteremo la sconfitta per recuperare l’inter? Ovviamente no, quindi @goyourownwayx stai pure serena che sarete ancor… - rino_perrotta2 : @amalajz4 Settimana da dimenticare!!! Anche le ragazze sono state battute dalla Juve women dopo i tempi supplement… - Sonosemprepanz : Sfrutteremo la sconfitta per recuperare l’inter? Ovviamente no, quindi @goyourownwayx stai pure serena che sarete ancora sopra - LucaB22 : @Inter Con papà. 6 aprile 1991. Inter Bari 5-1. Lothar, Serena, Serena, Bianchi, Klinsi -