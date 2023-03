Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Seregno (Monza), lei rifiuta un rapporto sessuale e lui le rompe il naso: 35enne arrestato #seregno #monza #14marzo h… - MediasetTgcom24 : Seregno (Monza), lei rifiuta un rapporto sessuale e lui le rompe il naso: 35enne arrestato #seregno #monza #14marzo - PressReview99 : Seregno: prende a calci, morsi e pugni la madre e la sorella. Arrestato 38enne - discoradioIT : Seregno (#Monza): un 38enne è finito in manette. Al culmine dell'ennesima lite, ubriaco, ha pesantemente aggredito la madre e la sorella - CoopMatch : Monza e Brianza: Assistente alla comunicazione_Seregno (MB) -

Leggi Anche Varese, violenza sessuale su due ragazze: assolti i due imputati La donna, stanca di vessazioni e aggressioni , lo aveva invitato a casa per un incontro chiarificatore . Il 35enne si ...Un uomo di 35 anni é stato arrestato con l'accusa di aver aggredito e picchiato la compagna, fratturandole il setto nasale, ieri sera a), perché si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale e voleva lasciarlo. La donna, di 42 anni, lo aveva già denunciato per violenze e allontanato, per poi perdonarlo e tornare ...Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito e picchiato la compagna, fratturandole il setto nasale. La violenza ieri sera, 13 marzo, ae Brianza), perché si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale e voleva lasciarlo. Lei non vuole fare sesso, lui le rompe il naso La donna, di 42 anni, lo aveva già denunciato ...

Seregno, il tumore al seno torna a correre IL GIORNO

È successo a Seregno, la donna ha 42 anni e ha riportato un trauma cranico e una frattura al naso: l’uomo ha diversi precedenti penali ...A Seregno (Monza) un 35enne è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito e picchiato la compagna, fratturandole il setto nasale, perché si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale e voleva ...