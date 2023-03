Seregno | lei rifiuta un rapporto sessuale | il compagno la prende a pugni e le rompe il naso

(Di martedì 14 marzo 2023) Una scena di violenza inaudita. L’aggressore chiude la porta d’ingresso, toglie le chiavi e come una furia colpisce la compagna cone schiaffi, causandole numerose lesioni e un trauma cranico con frattura delle ossa nasali. È successo in piena serata a, in provincia di Monza e Brianza. L’uomo è un 35enne residente a Mariano Comense. Ha numerosi precedenti per droga, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e falso materiale, oltre che guida in stato di ebbrezza. Gli agenti l’hanno arrestato per maltrattamenti e trasferito al carcere di Monza., ecco in che condizioni stava la 42enne È stata la vittima, una donna di 42 anni, a chiamare il 112 per chiedere aiuto. I carabinieri dihanno trovato la 42enne con diversi segni e tumefazioni da percosse, il...

lo aveva già denunciato per violenze e allontanato, per poi perdonarlo e riallacciare i rapporti. Aveva acconsentito a un ultimo incontro chiarificatore, sfociato nella ...... già noto alla giustizia, è stato arrestato dai carabinieri ieri sera a, in provincia di ...è riuscita a chiedere aiuto al 112 fuggendo in bagno. Ai carabinieri ha aperto la porta con il ...I carabinieri che ieri sera sono intervenuti in una abitazione nel centro di, dopo una ... I due avevano avuto in passato una relazione, la violenza dell'uomo aveva portatoa denunciarlo e ...

Ieri sera i carabinieri di Seregno, in provincia di Monza ... Durante il periodo natalizio la 42enne si era riavvicinata a lui e lo aveva nuovamente accolto. “Pensavo di provare ancora amore per lui”, ...“Pensavo di provare ancora amore per lui”, ha detto ai carabinieri la 42enne con il viso tumefatto per le botte ...