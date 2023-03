Senza petrolio e gas ora le banche russe boccheggiano (Di martedì 14 marzo 2023) Combattere una guerra costa. Se poi una delle principali fonti di reddito, il petrolio, viene venduto alla metà del prezzo di mercato o non viene commercializzata affatto, il problema c’è. E per la Russia è enorme. Priva del mercato europeo, Senza più oro nero o metano da esportare in Occidente e con le sole Cina e India rimaste a comprare idrocarburi dall’ex Urss (più la Turchia e qualche altro Paese non certo grande come i primi due) e con uno sforzo bellico cominciato oltre un anno fa, per Mosca non è rimasto altro appiglio che le sue banche. Le quali, meglio premetterlo, sono oggi pressoché tagliate fuori dai circuiti finanziari internazionali, dunque Senza più commissioni da incamerare e con gli asset, quelli all’estero almeno, congelati. Risultato, è stato necessario mettere mano alle riserve, con un notevole ... Leggi su formiche (Di martedì 14 marzo 2023) Combattere una guerra costa. Se poi una delle principali fonti di reddito, il, viene venduto alla metà del prezzo di mercato o non viene commercializzata affatto, il problema c’è. E per la Russia è enorme. Priva del mercato europeo,più oro nero o metano da esportare in Occidente e con le sole Cina e India rimaste a comprare idrocarburi dall’ex Urss (più la Turchia e qualche altro Paese non certo grande come i primi due) e con uno sforzo bellico cominciato oltre un anno fa, per Mosca non è rimasto altro appiglio che le sue. Le quali, meglio premetterlo, sono oggi pressoché tagliate fuori dai circuiti finanziari internazionali, dunquepiù commissioni da incamerare e con gli asset, quelli all’estero almeno, congelati. Risultato, è stato necessario mettere mano alle riserve, con un notevole ...

