Selvaggia Lucarelli | la richiesta del tribunale la lascia di stucco | ' Ho visto molte cose incredibili | ma questa le batte tutte'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : I peluche lanciati sulle auto blu a Cutro al passaggio dei ministri sono stati un gesto potente e simbolico. Sono i… - PiazzapulitaLA7 : Meloni a Cutro è andata perché ha capito che la sua assenza era stata pesante. Dice che porta il fare. Ma più che… - PiazzapulitaLA7 : Milano è passata da essere la città dei sogni alla città del mercato delle case dopato, dove a soffrire di più è il… - grecale66 : RT @brotto_marco: Quindi Selvaggia Lucarelli negava sapendo di negare la verità solo per motivi ideologici? Curioso per un giornalista un a… - FabioBenedett18 : RT @brotto_marco: Quindi Selvaggia Lucarelli negava sapendo di negare la verità solo per motivi ideologici? Curioso per un giornalista un a… -

non riesce a credere a ciò che le è capitato: la giornalista è stata convocata in tribunale per alcune storie che aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram a febbraio. ...Una storia davvero terribile per cui si è scatenata anche l'opinionistain una puntata del suo podcast Il sottosopra. Il video è stato poi eliminato e la donna ne ha pubblicato un ...Ha poi rincarato la dose, partendo dall'esperienza personale,sul Fatto Quotidiano : ' Vivo Milano da quattordici anni, sono in affitto e non comprerò casa a Milano. É una ...

Selvaggia Lucarelli, la frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti: «Solo una cosa continuerà ad accomunarli» ilmattino.it

Selvaggia Lucarelli non riesce a credere a ciò che le è capitato: la giornalista è stata convocata in tribunale per alcune storie che aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram a febbraio.Il mondo dei social è croce e delizia della nostra epoca. Ha il potere di far diventare famosi, ma allo stesso tempo amplifica gli errori commessi. Proprio come nel caso della ...