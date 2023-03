Selena Gomez struccata è semplicemente radiosa (Di martedì 14 marzo 2023) L'attrice e cantante ha citato una canzone di Miley Cyrus nel post Instagram che la vede in versione no make-up, bellissima al naturale Leggi su vanityfair (Di martedì 14 marzo 2023) L'attrice e cantante ha citato una canzone di Miley Cyrus nel post Instagram che la vede in versione no make-up, bellissima al naturale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaMontana10 : RT @MarianoGiustino: Ballando al ritmo delle note di Calm Down di Rema e Selena Gomez. È la nuova forma di protesta delle ragazze che si ba… - martibored : RT @lavenderIove: Sono questi i content che mi piace vedere sui social. Bellezza naturale, senza Photoshop e/o filtri. Un modello di bellez… - ASubumanoo : Selena gomez al momento è un 5.5 non c’è niente di male nell’ammetterlo - Vanganel : RT @MarianoGiustino: Ballando al ritmo delle note di Calm Down di Rema e Selena Gomez. È la nuova forma di protesta delle ragazze che si ba… - buymeamoon : io selena gomez condividiamo lo stesso nome e lo stesso neo sulle tette ma lei è una bona pazzesca io un carciofo -