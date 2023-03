Sei donne – Il mistero di Leila: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata (Di martedì 14 marzo 2023) Sei donne – Il mistero di Leila: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata Questa sera, martedì 14 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova serie televisiva drammatica italiana scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra. Nel cast: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Maurizio Lastrico e Alessio Vassallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nella terza e ultima puntata, continuano le indagini della PM Anna ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) Sei– Ildi: le) dell’Questa sera, martedì 14 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Sei– Ildi, la nuova serie televisiva drammatica italiana scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Vincenzo Marra. Nel: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Maurizio Lastrico e Alessio Vassallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nella, continuano le indaginiPM Anna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Ho appena sentito la @AnnaAscani giustamente indignarsi per le ingiustizie che subiscono le donne iraniane con una… - robertosaviano : Oggi voglio celebrare Maria Ponomarenko, giornalista condannata a sei anni per aver denunciato la morte di civili u… - fanpage : L’assessore comunale di Napoli, Luca Trapanese, papà single di Alba e gay, torna a scrivere a Giorgia Meloni: “Non… - AldoSciara : Se sei una coppia omogenitoriale non puoi essere una famiglia con figli. Dal medioevo è tutto. PS Poi magari ci s… - MattOneMouse : @Son_of_ra_eth @Flav_iana_ @Alex4tomorrow @Ciuffobrillo @luddynski @Pitagurus98 Non ti cercano donne così? Sei normie -