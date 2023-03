Segna come Maradona e può già vincere il Puskas: il gol è incredibile (Di martedì 14 marzo 2023) Leonardo Pereira Dos Reis ha fatto un gol pazzesco che potrebbe addirittura valergli il titolo di vincitore del Puskas Award del prossimo anno. La rete realizzata ha dell'incredibile: rovesciata da ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) Leonardo Pereira Dos Reis ha fatto un gol pazzesco che potrebbe addirittura valergli il titolo di vincitore delAward del prossimo anno. La rete realizzata ha dell': rovesciata da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #8marzo Un anno fa: le sanzioni faranno implodere l’economia russa. Oggi: il dominio del petrodollaro segna per la… - constantinesimo : @FinallyMichele @juumped9 vlahovic ora come ora non segna neanche contro i braccialetti rossi - catty8323 : @tcarapezza Eccoci qui. Non segna nessuno manco con le mani. Perché poi è vero che in quel frangente abbiamo difeso… - Fabius40884986 : @saretta10asr @augustociardi75 Eh ma je sta sulle scatole mancini Va capito Se vinci ca juve e segna popo chi te st… - ActivaGruppo : RT @ReactConsulting: ?? Dal 2019, il 14 marzo segna l'International Day of #Mathematcs, ossia la Giornata internazionale della #Matematica,… -