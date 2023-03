Secondo finalista GF Vip 7 | Antonella | Daniele | Giaele | Micol | Milena | Nikita o Onestini | chi vuoi in finale? Il SONDAGGIO

(Di martedì 14 marzo 2023) Chiintra? Questa volta non si vota per l’eliminato ma per ildel GF Vip 7. Dopo Oriana Marzoli, chi approderà direttamente nell’ultima puntata del reality, a poche settimane dalla finalissima? Potrete esprimere la vostra preferenza neldi seguito. GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sabrina22113056 : RT @Sabrina22113056: Chi sarà il secondo finalista ?#nikiters #Fiordelisi #fiorde #DONNALISI #INCORVASSI #micolincorvaia #Oriana #danidanie… - Luv2082000 : RT @graziellalella1: Non appena andranno a urlare che è per il secondo finalista,diventeranno tutti buoni...Li penseranno ah però meno male… - Sabrina22113056 : Chi sarà il secondo finalista ?#nikiters #Fiordelisi #fiorde #DONNALISI #INCORVASSI #micolincorvaia #Oriana… - NatashaColombo : @RenatoCuccu1 Non ci sarà una prossima. Perché non tutte le settimana fanno pet il finalista. Questa è l’ultima per… - segunruano : RT @funny_dreamer16: Chi state votando per il secondo finalista??? Io sarei indirizzata su Luca. #GFvip #iostoconOriana #orianistas #secon… -

...di Coppa Italia (mettiamo l'Inter o la Juve) conquistasse contemporaneamente il primo o il... In Spagna gli incroci prevedono che la squadra vincitrice della Liga affronti ladella ...Questa volta non si voterà per l'eliminato bensì per il. Ancora una volta si è votato attraverso l'uso dei piramidali: il rosso ha permesso di fare la nomination in confessionale, ...Si arricchisce, così, l'offerta musicale della città di Milanocriteri e modalità ...del concorso Chopin 2021, che eseguirà brani di Bach, Prokofiev e Chopin. Per partecipare ...

Grande Fratello Vip: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 13 Marzo 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Intervista a Raphaela Lukudo, specialista nei 400 m, che racconta la sua preparazione per le competizioni: "La pressione non si gestisce, si affronta".Secondo finalista GF Vip 7, Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita o Onestini: chi vuoi in finale Il SONDAGGIO, vota!