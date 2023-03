“Se tua figlia non paga chiamo i carabinieri” ma è una truffa: così 2 ladri derubano anziana di 1.400 € (Di martedì 14 marzo 2023) Non si fermano, purtroppo, i casi di truffa ai danni delle persone anziane che per via della loro ingenuità e buona fede finiscono, spesso e volentieri, nel mirino dei malviventi. Non fa eccezione quanto accaduto ad una donna anziana, vittima di estorsione da parte di due persone poi arrestate dai carabinieri. Facendole credere di dover saldare un debito contratto dalla figlia, i malviventi hanno estorto alla signora 1.400 euro ma poi i militari hanno messo la parola fine alle loro marachelle. Roma, «Nonna, mi servono 500€»: si finge il nipote e truffa anziana Il finto debito, il denaro e i controlli dei militari A tradire i malviventi la sicurezza di passare inosservati. Protagonisti della vicenda un uomo di 42 anni e una donna di 43, arrestati perché gravemente indiziati di aver ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) Non si fermano, purtroppo, i casi diai danni delle persone anziane che per via della loro ingenuità e buona fede finiscono, spesso e volentieri, nel mirino dei malviventi. Non fa eccezione quanto accaduto ad una donna, vittima di estorsione da parte di due persone poi arrestate dai. Facendole credere di dover saldare un debito contratto dalla, i malviventi hanno estorto alla signora 1.400 euro ma poi i militari hanno messo la parola fine alle loro marachelle. Roma, «Nonna, mi servono 500€»: si finge il nipote eIl finto debito, il denaro e i controlli dei militari A tradire i malviventi la sicurezza di passare inosservati. Protagonisti della vicenda un uomo di 42 anni e una donna di 43, arrestati perché gravemente indiziati di aver ...

