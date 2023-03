**Scuola: scontro in aula su lezione Lepore su Ius Soli, Lega 'Pd fa lavaggio cervello'** (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - scontro in aula alla Camera tra Lega e Pd. Il tema su cui si è accesa la polemica è stato l'intervento del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in una scuola sullo Ius Soli. "Il Pd fa il lavaggio del cervello ai ragazzi", l'accusa del leghista Rossano Sasso in aula chiedendo che il ministro Giuseppe Valditara venga a riferire in merito all'episodio in aula. "Un attacco indegno" la replica di Andrea De Maria del Pd al sindaco di Bologna che "difende i diritti civili". "Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, - ha detto Sasso in aula - stamattina ha attuato un nuovo insegnamento nelle nostre scuole. Davvero grave e inaccetabile che il sindaco Pd abbia tenuto una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) -inalla Camera trae Pd. Il tema su cui si è accesa la polemica è stato l'intervento del sindaco di Bologna, Matteo, in una scuola sullo Ius. "Il Pd fa ildelai ragazzi", l'accusa del leghista Rossano Sasso inchiedendo che il ministro Giuseppe Valditara venga a riferire in merito all'episodio in. "Un attacco indegno" la replica di Andrea De Maria del Pd al sindaco di Bologna che "difende i diritti civili". "Il sindaco di Bologna, Matteo, - ha detto Sasso in- stamattina ha attuato un nuovo insegnamento nelle nostre scuole. Davvero grave e inaccetabile che il sindaco Pd abbia tenuto una ...

