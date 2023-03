Scuola, la protesta dei 1.200 presidi che non possono tornare a casa: "Scendiamo in piazza per cambiare le regole" (Di martedì 14 marzo 2023) La manifestazione dalle 10 alle 13 in piazza Bernardino da Feltre a Roma. Lo scontro è sui vincoli di mobilità, quella norma che impedisce ai dirigenti di spostarsi da una regione a un'altra Leggi su repubblica (Di martedì 14 marzo 2023) La manifestazione dalle 10 alle 13 inBernardino da Feltre a Roma. Lo scontro è sui vincoli di mobilità, quella norma che impedisce ai dirigenti di spostarsi da una regione a un'altra

