Scuola, la preside Savino: "Non sarò a Casa Cervi il 25 aprile" (Di martedì 14 marzo 2023) La dirigente del Da Vinci, alla ribalta nazionale dopo la circolare che condannava le violenze fuori dal liceo Michelangiolo, fa una precisazione sulla festa della Liberazione Leggi su lanazione (Di martedì 14 marzo 2023) La dirigente del Da Vinci, alla ribalta nazionale dopo la circolare che condannava le violenze fuori dal liceo Michelangiolo, fa una precisazione sulla festa della Liberazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il sindacato russo degli insegnanti 'Uchitel' ha emesso un appello agli insegnanti affinché non segnalino gli stude… - mauri48aho : RT @contezzascalza: Scuola di mio figlio:insulti alle prof e bestemmie sulla panchina contro la violenza sulle donne. La preside in classe… - Nicola23453287 : RT @contezzascalza: Scuola di mio figlio:insulti alle prof e bestemmie sulla panchina contro la violenza sulle donne. La preside in classe… - r83384733 : @pat_puccia @matteosalvinimi Quindi, sa leggere. La preside ha portato fuori dalla scuola gli studenti che volevano… - Marisab79879802 : RT @contezzascalza: Scuola di mio figlio:insulti alle prof e bestemmie sulla panchina contro la violenza sulle donne. La preside in classe… -