Scuola intitolata a De André? Polemiche a Norma Latina

(Di martedì 14 marzo 2023) – Il sindaco è favorevole, docenti e cittadini protestano – Probabilmente Fabrizio de, animo ribelle e anticonformista, non sarebbe troppo contento di vederal suo nome una. Ma il sindaco di, in provincia di, ha proposto proprio il nome del cantautore da assegnare alla nuova, inaugurata un anno fa, suscitando proteste in tutto il paese, con docenti e cittadini schierati a favore e contro. Per la cronaca, bisogna precisare che il sindaco Andrea dell’Omo, insieme alla giunta, ha proposto, accanto al cantautore, da lui preferito, anche altri nomi: Falcone e Borsellino, Gino Strada, Pasolini. Non pensava, certo, di suscitare tante proteste sulla sua predilezione, pare dovuta alla maggior popolarità di quel nome. Alcuni cittadini insistono sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : Il sindaco di Norma vuole intitolare la nuova scuola al cantautore genovese ma genitori e insegnanti non sembrano d… - ugo52 : Scuola intitolata a Fabrizio De Andrè, la scelta che divide - RosarioLavorgna : NAPOLI - Nel Quartiere di Pianura a Napoli da oggi c'è una scuola intitolata a Giancarlo Siani, giovane giornalista… - maxsignaroldi : @ANPIRomaPosti @ANPI_Scuola @ODNDItalia @radiosilvana @PRCPadova @ANPI_Pianoro @abesibe @PBerizzi @flc_crea… - angelo33189429 : @fameht @giubileif @micheleboldrin Questa mi mancava ?????? !!! Caro fenomeno @giubileif ,negli anni in cui evidenteme… -

Nel quartiere di Pianura, area occidentale di Napoli dove negli ultimi mesi si assiste a una ripresa dell'attività criminale, da oggi c'è unaa Giancarlo Siani, giovane giornalista ucciso dalla camorra nel 1985 proprio per il suo lavoro d'inchiesta per fare luce sui traffici della criminalità organizzata. Sull'ingresso ...'Con lui ricordo perfettamente che abbiamo raggiunto tanti obiettivi importanti, come l'inaugurazione dellaGiovanni Pascoli, avvenuta alla presenza del sindaco Petroselli - ha ripreso a ...A Pianura da oggi c'è unaa Giancarlo Siani, giovane giornalista ucciso della camorra nel 1985 proprio per il suo lavoro d'inchiesta, presso il plesso di via Comunale Napoli dell'istituto comprensivo 'Don ...

Scuola intitolata a De André Polemiche a Norma (Latina ... RomaDailyNews

A Pianura da oggi c'è una scuola intitolata a Giancarlo Siani, giovane giornalista ucciso della camorra nel 1985 proprio per il suo lavoro d'inchiesta per fare luce sui traffici della criminalità ...«Oggi lasciamo qui per sempre un pezzetto di Giancarlo - ha ricordato Siani - intitolare una scuola alle vittime innocenti della camorra ha un'importanza enorme, perché si racconta la mafia dalla ...