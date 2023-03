Scuola, allarme precari: il 3% dei docenti ha un contratto a tempo determinato (Di martedì 14 marzo 2023) Il punto. Nell’anno scolastico 22/23 su 13.087 incarichi assegnati 3.260 sono di supplenza. Manzullo (Cisl): modalità di reclutamento da rivedere. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 14 marzo 2023) Il punto. Nell’anno scolastico 22/23 su 13.087 incarichi assegnati 3.260 sono di supplenza. Manzullo (Cisl): modalità di reclutamento da rivedere.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimaBergamo : Nella scuola bergamasca i precari sono il 25%. E il loro numero è aumentato del 150%: Un docente su quattro, a Berg… - alessiadaniele8 : @quantapacevuoi Dì a tua madre di mettere subito i genitori al corrente della cosa, tanto più che, da come scrivi,… - misiagentiles : #Roma, allarme #streptococco: bimbi malati, chat infuocate e assalto alle #farmacie per i tamponi. Scorte finite. A… - Ansa_ER : Porte con allarme e luci in una scuola a Modena dopo aggressioni. Incontro nella sede della Provincia dopo fatti av… - sarasar23985949 : RT @MimmoLombezzi: @ROBZIK #Lineker sta all'informazione come #annalisasavino sta alla scuola : 'l'usignolo chedà l'allarme deve avere il c… -