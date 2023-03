Scrivo e sto bene (Di martedì 14 marzo 2023) Ero al mare, in una casa in affitto con un giardino pieno di zanzare, e stavo quasi quieta nella mia traballante pace domestica. Grilli, uh! Molti grilli. E insetti schifosi. Pareva tutto normale, ma ... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023) Ero al mare, in una casa in affitto con un giardino pieno di zanzare, e stavo quasi quieta nella mia traballante pace domestica. Grilli, uh! Molti grilli. E insetti schifosi. Pareva tutto normale, ma ...

Scrivo e sto bene Come al solito in questi casi, o scrivo o disegno o faccio sogni sfrenati. Quel pomeriggio è ... Sto scrivendo, e sto bene. Sto bene. Va tutto bene. Ma guarda: sarebbe questo il modo di imparare ...