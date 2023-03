Scott Redding di BMW impressionato da Ducati | “Incredibile…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 marzo 2023) È stata l’impressione comune tra addetti ai lavori, colleghi, appassionati e semplici neofiti della categoria. Le prime due tappe del Mondiale 2023 della Superbike hanno eletto il team e il centauro che hanno dominato incredibilmente i round di Phillip Island e Mandalika: ladella squadra Aruba.it, guidata dal campione del mondo spagnolo Alvaro Bautista, si è contraddistinta per forza e determinazione vincendo in (quasi) tutti gli appuntamenti dei due weekend che si sono susseguiti rapidamente in questo inizio di stagione. Anche in BMW si sono accorti: l’ultimo a parlare della forza di Borgo Panigale è stato il centauro, numero quarantacinque del Circus. Le parole di un incredulo“Vorrei che la moto girasse meglio e avesse un po’ più di accelerazione. Seguendo ...