Sclerosi multipla, l'aiuto di digitalizzare le terapie (Di martedì 14 marzo 2023) Le nuove tecnologie abilitano un monitoraggio costante dei pazienti affetti da Sclerosi multipla e “consentono di intervenire tempestivamente all'insorgenza di nuovi sintomi”, spiega Luigi Lavorgna, Chief digitale della Società italiana di Neurologia e ospite di Wired Health 2023 Leggi su wired (Di martedì 14 marzo 2023) Le nuove tecnologie abilitano un monitoraggio costante dei pazienti affetti dae “consentono di intervenire tempestivamente all'insorgenza di nuovi sintomi”, spiega Luigi Lavorgna, Chief digitale della Società italiana di Neurologia e ospite di Wired Health 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Sclerosi multipla, l'aiuto di digitalizzare le terapie - mammapino2 : @Dayne999 Terapia immunosoppressiva per Sclerosi Multipla. Il Covid ha già portato via mio padre: direi che, in famiglia, abbiamo dato - Littl3_Fr3ak_ : RT @sentochemuoro: pontecagnano va bene, ad esempio sant'antonio, basta che ci sia una fermata di un pullman vicino dato che non abbiamo la… - spiritovivo : @gippu1 Io sono un ciccione bastardo, da sempre problemi col peso e quando mi ero rimesso in forma mi è venuta la s… - iostoconlecapre : Ha avuto una vita di merda, orfana da piccola, a 23 anni divorziata con una bimba (me) e in carrozzina per la scler… -

Sclerosi multipla progressiva: ultimi aggiornamenti sui trattamenti AISM Ospedale Galliera, Claudio Marcello Solaro è il nuovo direttore di Neurologia Classe 1967, genovese, si è laureato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Genova nel 1992 ... Claudio Marcello Solaro è il nuovo direttore di Neurologia del Galliera Il medico si è sempre occupato di malattie neurologiche ad alta complessità, in modo particolare della sclerosi multipla ... Classe 1967, genovese, si è laureato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Genova nel 1992 ...Il medico si è sempre occupato di malattie neurologiche ad alta complessità, in modo particolare della sclerosi multipla ...