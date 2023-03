Sciopero personale Trenitalia il 14 aprile, stop per 8 ore (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Sciopero nazionale di 8 ore il prossimo 14 aprile di tutto il personale Trenitalia". A proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa ferrovie e Fast Confsal, che in una nota denunciano: "Dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione". "E' necessario - chiedono le organizzazioni sindacali - riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Trenitalia". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "nazionale di 8 ore il prossimo 14di tutto il". A proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa ferrovie e Fast Confsal, che in una nota denunciano: "Dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione". "E' necessario - chiedono le organizzazioni sindacali - riprendere un confronto serio finalizzato a risolvere le criticità per le lavoratrici e i lavoratori di".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Sciopero personale Trenitalia il 14 aprile, stop per 8 ore - - News24_it : Sciopero personale Trenitalia il 14 aprile, stop per 8 ore - fisco24_info : Sciopero personale Trenitalia il 14 aprile, stop per 8 ore: (Adnkronos) - A proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, U… - KSteve4 : RT @italiavola: Sciopero personale di condotta Air Dolomiti per 4 ore il 17 marzo - italiavola : Sciopero personale di condotta Air Dolomiti per 4 ore il 17 marzo -