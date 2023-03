Sciopero personale Trenitalia il 14 aprile, stop per 8 ore (Di martedì 14 marzo 2023) "Sciopero nazionale di 8 ore il prossimo 14 aprile di tutto il personale Trenitalia". A proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa ferrovie e Fast Confsal, che in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) "nazionale di 8 ore il prossimo 14di tutto il". A proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa ferrovie e Fast Confsal, che in una ...

