Sci di fondo, Nicole Monsorno 26ma nella sprint tc di Drammen vinta da Kristine Stavaas Skistad (Di martedì 14 marzo 2023) La sprint femminile in tecnica classica disputata a Drammen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023, registra la vittoria della norvegese Kristine Stavaas Skistad, che batte la svedese Jonna Sundling. Completa il podio l’altra norvegese Tiril Udnes Weng. L’unica azzurra ad aver disputato e superato le qualificazioni del mattino, Nicole Monsorno, è 26ma dopo l’eliminazione ai quarti. La finale viene dominata dalla norvegese Kristine Stavaas Skistad, già prima nelle qualificazioni al mattino, che chiude in 2’49?39 battendo la svedese Jonna Sundling, secondaa 1?22. Terza l’altra norvegese Tiril Udnes Weng, che rafforza il pettorale giallo di leader della ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Lafemminile in tecnica classica disputata a, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di2022-2023, registra la vittoria della norvegese, che batte la svedese Jonna Sundling. Completa il podio l’altra norvegese Tiril Udnes Weng. L’unica azzurra ad aver disputato e superato le qualificazioni del mattino,, èdopo l’eliminazione ai quarti. La finale viene dominata dalla norvegese, già prima nelle qualificazioni al mattino, che chiude in 2’49?39 battendo la svedese Jonna Sundling, secondaa 1?22. Terza l’altra norvegese Tiril Udnes Weng, che rafforza il pettorale giallo di leader della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra ?? #EurosportSCI - infoitsport : Sci di fondo: Klaebo domina in qualificazione a Drammen - PressReview99 : LIVE Sci di fondo, Sprint Drammen 2023 in DIRETTA: Monsorno e Mocellini ai quarti! Pellegrino già eliminato - OA Sp… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo - A Drammen Skistad domina la qualifica. Ottima 15ª Monsorno - FondoItalia : Fondo - Sprint TC Drammen, Klaebo miglior tempo. Mocellini dentro, fuori Pellegrino e Chiocchetti -