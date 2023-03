Sci di fondo: Klaebo domina in qualificazione a Drammen. Bene Mocellini e Monsorno, Pellegrino incredibilmente fuori (Di martedì 14 marzo 2023) Si è concluso con alcuni verdetti che stupiscono il novero delle qualificazioni della sprint a tecnica classica di Drammen, appuntamento infrasettimanale della Coppa del Mondo di sci di fondo. Premesso il solito dominio norvegese (anche se un po’ inconsueto al femminile), è dall’Italia che giungono notizie in chiaroscuro. Alle 14:00 la fase finale. Per quel che concerne la qualificazione maschile è il solito Johannes Hoesflot Klaebo a prendere le redini della situazione, con un 2’30?53 che dice tutto sulle intenzioni del fenomeno norvegese. Alle sue spalle il francese Jules Chappaz a 1?61 e la coppia norge Even Northug-Lars Agnar Hjelmeset a 1?86 e 2?93. Quinto lo svedese Edvin Anger a 3?16. Tre francesi su cinque nel resto della top ten, con Theo Schely, Lucas Chanavat e Richard Jouve 6°, 9° e 10° a 3?37 (stesso ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Si è concluso con alcuni verdetti che stupiscono il novero delle qualificazioni della sprint a tecnica classica di, appuntamento infrasettimanale della Coppa del Mondo di sci di. Premesso il solito dominio norvegese (anche se un po’ inconsueto al femminile), è dall’Italia che giungono notizie in chiaroscuro. Alle 14:00 la fase finale. Per quel che concerne lamaschile è il solito Johannes Hoesflota prendere le redini della situazione, con un 2’30?53 che dice tutto sulle intenzioni del fenomeno norvegese. Alle sue spalle il francese Jules Chappaz a 1?61 e la coppia norge Even Northug-Lars Agnar Hjelmeset a 1?86 e 2?93. Quinto lo svedese Edvin Anger a 3?16. Tre francesi su cinque nel resto della top ten, con Theo Schely, Lucas Chanavat e Richard Jouve 6°, 9° e 10° a 3?37 (stesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Sci di fondo: Klaebo sempre in vena a Drammen, bene Simone Mocellini e Nicole Monsorno. Clamorosa e inusuale elimin… - RaiSport : Sci di Fondo ?? Coppa del Mondo Finali Sprint Maschile/Femminile tecnica classica in diretta oggi #14marzo dalle 1… - gianmilan76 : RT @realpeppons: Ennesimo endorsment settimanale per #Poligono360 e @gianmilan76 @max_ambesi e @DarioPuppo. Puntata ricca di spunti intere… - realpeppons : Ennesimo endorsment settimanale per #Poligono360 e @gianmilan76 @max_ambesi e @DarioPuppo. Puntata ricca di spunti… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Presidenziali FIS, Eliasch respira: 4 federazioni ritirano il ricorso al TAS -