Sci di fondo | Klaebo domina anche a Drammen | sfortunato Simone Mocellini

(Di martedì 14 marzo 2023) Johanns Hoesflotnon si ferma, ancora una volta. Il fenomeno norvegese si riprende quanto non aveva potuto cogliere l’anno scorso causa Covid, vincendo ala sprint a tecnica classica infrasettimanale tra due ali di folla. 2’31?68 il suo tempo in una finale mai in discussione, e disputata peraltro con la presenza di ben cinque norvegesi su sei. L’unico “guastafeste” ècolui che impedisce la realizzazione di un podio composto di soli uomini di casa: è il francese Richard Jouve, che finisce a 2?13 da, precedutoda Erik Valnes. Beffato Ansgar Evensen, quarto a 2?20 dopo aver rischiato una delle molte cadute potenziali o effettive a metà percorso. Quinto e sesto Lars Agnar Hjelmeset a 2?66 ed Even Northug a 4?81. In casa Italia, alle varie notizie non felici di oggi si ...

A Drammen è come al solito un dominio norvegese nella tappa di Coppa del Mondo didi. Nella prova maschile Johannes Klaebo trionfa in 2:31.7 , in una finale che vedeva in scena cinque norvegesi su sei al via. Secondo si piazza Erik Valnes, mentre il transalpino Richard ...Tag: federico pellegrino ,diE ancora, sport nordico condie salto con gli. Sportface vi racconterà tutto nel dettaglio, ma intanto ecco il programma per seguire tutto lo sport di oggi in diretta tv.

Drammen, 14 mar. -(Adnkronos) – Kristine Skistad, dopo aver dominato le qualifiche, ha vinto la sprint in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo sulle nevi di Drammen, in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...