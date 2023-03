Sci alpino | startlist discesa maschile Soldeu 2023 | programma | orari | tv | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di martedì 14 marzo 2023) Mercoledì 15 marzo (ore 10.00) andrà in scena laliberam di, prova valida per le Finali della Coppa del Mondodi sci. Sarà la pista in quel di Andorra a ospitare l’ultima gara della stagione per quanto riguarda la velocità pura e l’Italia vuole sognare con Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv e, lae idi partenza dellaliberadi, prova valida per le Finali della Coppa del Mondodi sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su ...