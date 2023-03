Sci alpino | startlist discesa femminile Soldeu 2023 | programma | orari | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di martedì 14 marzo 2023) Mercoledì 15 marzo (ore 11.30) andrà in scena laliberadi, prova valida per le Finali della Coppa del Mondodi sci. Sarà la pista in quel di Andorra a ospitare l’ultima gara della stagione per quanto riguarda la velocità pura e l’Italia vuole sognare in grande con la sua stella più luminosa. Sofia Goggia ha già conquistato la Sfera di Cristallo di specialità e vuole chiudere in bellezza questa annata agonistica. La fuoriclasse bergamasca scenderà con il pettorale numero 14 e dovrà fronteggiare una serie di rivali molto agguerrite, a partire dalle connazionali Federica Brignone ed Elena Curtoni. Tra le altre pretendenti al podio spiccano le svizzere Lara Gut e Corinne Suter, le austriache Nina Ortliev e Mirjam Puchner, la slovena Ilka Stuhec, la norvegese Ragnhild ...