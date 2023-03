Sci alpino, Sofia Goggia terza nella seconda prova a Soldeu. Miglior tempo per Ortlieb (Di martedì 14 marzo 2023) L’austriaca Nina Ortlieb ha realizzato il Miglior tempo nella seconda prova della discesa femminile nelle finali di Coppa del Mondo a Soldeu. Ortieb, ieri seconda, ha concluso in 1’32”38, confermando di attraversare un ottimo periodo di forma vista anche la vittoria nell’ultimo superG di Kvitfjell. seconda posizione per la slovena Ilka Stuhec, che ha accusato un ritardo di 64 centesimi dall’austriaca. Terzo posto per Sofia Goggia, staccata di oltre un secondo da Ortlieb (+1.17). Quarta l’americana Isabella Wright (+1.64) e quinta la norvegese Kajsa Vickhoff Lee (+1.69). Sesta la francese Laura Gauche, ieri la Migliore in prova, con 1.98 dalla vetta. ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) L’austriaca Ninaha realizzato ildella discesa femminile nelle finali di Coppa del Mondo a. Ortieb, ieri, ha concluso in 1’32”38, confermando di attraversare un ottimo periodo di forma vista anche la vittoria nell’ultimo superG di Kvitfjell.posizione per la slovena Ilka Stuhec, che ha accusato un ritardo di 64 centesimi dall’austriaca. Terzo posto per, staccata di oltre un secondo da(+1.17). Quarta l’americana Isabella Wright (+1.64) e quinta la norvegese Kajsa Vickhoff Lee (+1.69). Sesta la francese Laura Gauche, ieri lae in, con 1.98 dalla vetta. ...

