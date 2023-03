Sci Alpino, Sofia Goggia: “Posso gareggiare con serenità e dedicarmi al Super-G” (Di martedì 14 marzo 2023) Seconda giornata di prove cronometrate a Soldeu (Andorra). E’ tempo infatti di finali di Coppa del Mondo di sci Alpino e l’Italia ha già vinto una coppa di specialità grazie a Sofia Goggia in discesa libera. La bergamasca ha dominato la stagione e ha già un vantaggio che la mette al sicuro da Ilka Stuhec. Dopo le prove odierne, la campionessa olimpica 2018 ha parlato ai microfoni della FISI: “Sono contenta perché avere già vinto la Coppa con 200 punti di vantaggio fa stare proprio sereni. Tutte le altre tre volte sono sempre arrivata con distacchi molto più stretti“. L’azzurra ha messo nel mirino il Supergigante di queste finali: “Quest’anno Posso gareggiare in tranquillità per poi dedicarmi al SuperG. E’ un manto nevoso salato è quindi molto ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Seconda giornata di prove cronometrate a Soldeu (Andorra). E’ tempo infatti di finali di Coppa del Mondo di scie l’Italia ha già vinto una coppa di specialità grazie ain discesa libera. La bergamasca ha dominato la stagione e ha già un vantaggio che la mette al sicuro da Ilka Stuhec. Dopo le prove odierne, la campionessa olimpica 2018 ha parlato ai microfoni della FISI: “Sono contenta perché avere già vinto la Coppa con 200 punti di vantaggio fa stare proprio sereni. Tutte le altre tre volte sono sempre arrivata con distacchi molto più stretti“. L’azzurra ha messo nel mirino ilgigante di queste finali: “Quest’annoin tranquillità per poialG. E’ un manto nevoso salato è quindi molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - sportface2016 : Sci alpino, #Goggia terza nella seconda prova cronometrata a #Soldeu: 'Bello non avere pressione' - RSIsport : ?????? Marco Odermatt è carico in vista delle finali di Coppa del Mondo: 'Essere alla partenza significa sempre voler… - infoitsport : Coppa del Mondo Sci Alpino, 16 Azzurri in gara per il gran finale di stagione - infoitsport : Sci alpino, Sejersted domina la seconda prova di discesa a Soldeu -