Sci alpino, Sejersted domina la seconda prova di discesa a Soldeu. Quarto Dominik Paris (Di martedì 14 marzo 2023) Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted domina la seconda prova della discesa maschile delle finali di Coppa del Mondo a Soldeu. Sejersted ha concluso con il miglior tempo di 1'28"53, rifilando distacchi davvero elevati a tutti gli avversari, con il solo Marco Schwarz che è riuscito a rimanere sotto il secondo di ritardo. L'austriaco conferma di trovarsi bene sulle nevi andorrane, visto che ieri aveva concluso in testa la prima prova. Oggi ha accusato 88 centesimi di ritardo dalla vetta, precedendo il connazionale Vincent Kriechmayr, staccato di oltre un secondo (1.01) da Sejersted. Ancora buone indicazioni da Dominik Paris, che conclude al Quarto posto a 1.07 dalla testa.

