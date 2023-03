Sci Alpino | seconda prova discesa Soldeu 2023 | Paris quarto | sesto Casse

Leggi su sportface

(Di martedì 14 marzo 2023) Lo sciatore azzurro, Dominik, ha chiuso in quarta posizione, a 1’07” dalla testa, ladilibera a, per le finali di Coppa del Mondo 2022/23. Queste le sue parole nel post-: “L’idea per le linee c’è, oggi le sensazioni sono abbastanza positive. Ieri la neve era molle e non dava risposte. C’è molto vento, speriamo che la gara sia regolare e che le condizioni siano uguali per tutti”. Sesta posizione invece per Mattia, a 1’22” dal leader che commenta così la sua prestazione: “L’idea per le linee c’è, oggi le sensazioni sono abbastanza positive. Ieri la neve era molle e non dava risposte. C’è molto vento, speriamo che la gara sia regolare e che le condizioni siano uguali per tutti”. Lontano dalla testa invece Florian Schieder, ...