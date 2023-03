Sci alpino, Goggia terza nella seconda prova cronometrata a Soldeu: “Bello non avere pressione” (Di martedì 14 marzo 2023) Nina Ortileb è stata la più veloce nella seconda prova cronometrata della discesa femminile di Soldeu, totalizzando un tempo di 1? 32” 38. Dietro l’austriaca, al terzo posto, c’è però la nostra Sofia Goggia, la quale, già certa di aver sua la Coppa di specialità, potre gareggiare sempre molta pressione addosso. “Sono contenta perché avere già vinto la Coppa con 200 punti di vantaggio fa stare proprio sereni – ha affermato la bergamasca –. Tutte le altre tre volte sono sempre arrivata con distacchi molto più stretti, mentre quest’anno posso gareggiare con più tranquillità e focalizzarmi meglio sul SuperG. Il manto nevoso è salato, dunque molto scivoloso: oggi, però, la neve si è un po’ compattata e le prove sono andate molto meglio. Quest’anno avevo ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Nina Ortileb è stata la più velocedella discesa femminile di, totalizzando un tempo di 1? 32” 38. Dietro l’austriaca, al terzo posto, c’è però la nostra Sofia, la quale, già certa di aver sua la Coppa di specialità, potre gareggiare sempre moltaaddosso. “Sono contenta perchégià vinto la Coppa con 200 punti di vantaggio fa stare proprio sereni – ha affermato la bergamasca –. Tutte le altre tre volte sono sempre arrivata con distacchi molto più stretti, mentre quest’anno posso gareggiare con più tranquillità e focalizzarmi meglio sul SuperG. Il manto nevoso è salato, dunque molto scivoloso: oggi, però, la neve si è un po’ compattata e le prove sono andate molto meglio. Quest’anno avevo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Signore e signori, benvenuti nel regno di Sua Maestà ?????????????? ???????????????? ???? L'americana eguaglia Stenmark e diventa… - sportface2016 : Sci alpino, #Goggia terza nella seconda prova cronometrata a #Soldeu: 'Bello non avere pressione' - RSIsport : ?????? Marco Odermatt è carico in vista delle finali di Coppa del Mondo: 'Essere alla partenza significa sempre voler… - infoitsport : Coppa del Mondo Sci Alpino, 16 Azzurri in gara per il gran finale di stagione - infoitsport : Sci alpino, Sejersted domina la seconda prova di discesa a Soldeu -