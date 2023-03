Sci alpino, Coppa Europa 2023: Marie Lamure vince anche a Narvik. Settima Lara Della Mea (Di martedì 14 marzo 2023) Terza vittoria consecutiva per la francese Marie Lamure in Coppa Europa. Dopo la doppietta a Suomu, la transalpina si è imposta anche a Narvik. Lamure aveva concluso in vetta alla classifica la prima manche, confermandosi poi anche nella seconda. Doppietta svizzera sul podio con il secondo posto di Nicole Good (+0.43) ed il terzo di Melanie Meillard (+0.58). Quarta e quinta le due norvegesi Bianca Bakke Westhoff (+0.59) ed Andrine Maarstoel (+0.64), che era seconda a metà gara. In sesta posizione ha concluso, invece, la svedese Moa Bostroem Mussener (+0.67). La migliore delle azzurre è stata Lara Della Mea al settimo posto (+0.72), che ha recuperato una posizione rispetto alla prima ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Terza vittoria consecutiva per la francesein. Dopo la doppietta a Suomu, la transalpina si è impostaaveva concluso in vetta alla classifica la prima m, confermandosi poinella seconda. Doppietta svizzera sul podio con il secondo posto di Nicole Good (+0.43) ed il terzo di Melanie Meillard (+0.58). Quarta e quinta le due norvegesi Bianca Bakke Westhoff (+0.59) ed Andrine Maarstoel (+0.64), che era seconda a metà gara. In sesta posizione ha concluso, invece, la svedese Moa Bostroem Mussener (+0.67). La migliore delle azzurre è stataMea al settimo posto (+0.72), che ha recuperato una posizione rispetto alla prima ...

