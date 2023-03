Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Schlein? Il Pd...'. Rosy Bindi stronca Boccia: la verità sulle primarie #tagada #13marzo - GTortoriello : Tagadà, Rosy Bindi annichilisce Elly Schlein: 'Il Pd si è sciolto' - globalistIT : - ivanficus : @StefanoSplendo2 ho visto cose che voi umani non immaginate navi in fiamme al largo dei bastioni di orione i raggi… - Federic97355704 : @rosy_bindi Ma non si vergogna? Cosa dirà quando la Schlein, LGBT+Trik,Trak vomiterà le sue intenzioni? Lei ha vint… -

'No, lascia stare - ribatte Bindi - Tu sostenevi Ellye avete vinto'. 'No, non è solo per la vittoria - risponde Boccia - È anche per la chimica che è venuta fuori,'. L'ex parlamentare ...Bindi è intervenuta in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà , su La7, per commentare tutto ... 'Faccio tanti auguri a Elly- ha aggiunto - non solo per la sua responsabilità, ma perché ...ce la può fare - il parere diBindi - . Le faccio tanti auguri, ma senza un PD che vada nella direzione giusta non ci sarà mai una sinistra in questo Paese. Ce la può fare, ha le idee ...

Tagadà, Rosy Bindi annichilisce Elly Schlein: "Il Pd si è sciolto" Liberoquotidiano.it

A Tagadà si parla di Pd, effetto Schlein e futuro del partito. Gli ospiti di Tiziana Panella, nel corso della puntata di lunedì 13 marzo, sono il senatore Francesco Boccia e l'ex fondatrice del ...“Forse più coraggio nel fare la nuova direzione potevate averlo, conosco troppe persone di quella direzione. Se il processo costituente ha provato a iniziarlo Letta io mi auguro che non si fermi, altr ...