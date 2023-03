Schio-Valencia oggi, Eurolega basket femminile 2023: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 14 marzo 2023) La Beretta Famila Schio inaugura la serie dei quarti di finale dei playoff di Eurolega femminile contro le spagnole del Valencia. Le venete scendono in campo oggi martedì 14 Marzo alle ore 20:00 per la gara-1 della serie che assegna un posto nella Final Four della massima competizione continentale per club – si gioca al meglio delle tre gare, con la seconda sfida in programma venerdì 17 Marzo a campi invertiti e l’eventuale ‘bella di nuovo a Schio la settimana prossima. Le vicentine hanno chiuso al secondo posto il gruppo B con 10-4 di record – al pari del CBK Mersin Yenisehir, con le turche che hanno chiuso con una differenza canestri migliore rispetto alle Campionesse d’Italia. Servirà una partita quasi perfetta per aggiudicarsi il primo match e presentarsi nel modo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) La Beretta Familainaugura la serie dei quarti di finale dei playoff dicontro le spagnole del. Le venete scendono in campomartedì 14 Marzo alle ore 20:00 per la gara-1 della serie che assegna un posto nella Final Four della massima competizione continentale per club – si gioca al meglio delle tre gare, con la seconda sfida invenerdì 17 Marzo a campi invertiti e l’eventuale ‘bella di nuovo ala settimana prossima. Le vicentine hanno chiuso al secondo posto il gruppo B con 10-4 di record – al pari del CBK Mersin Yenisehir, con le turche che hanno chiuso con una differenza canestri migliore rispetto alle Campionesse d’Italia. Servirà una partita quasi perfetta per aggiudicarsi il primo match e presentarsi nel modo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nasaga98198291 : RT @karda70: #EuroleagueWomen, per il @familaschio #Schio la super sfida con @valenciabasket per #gara1 dei quarti di finale #Basketfemmini… - karda70 : #EuroleagueWomen, per il @familaschio #Schio la super sfida con @valenciabasket per #gara1 dei quarti di finale… -

Schio-Valencia oggi, Eurolega basket femminile 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport Davide contro Golia: ma il gigante stavolta è Schio Le biancorosse tenteranno il tutto per tutto, ma le avversarie sono di altra caratura e la storia oggi potrebbe essere molto diversa ... A1 F - Gesam Gas e Luce Lucca, nuova trasferta veneta a Schio Smaltita la delusione dell’immeritata sconfitta subito nel recupero contro la Dinamo Sassari, il 78-79 finale non rende merito all’ottima prova sciorinata dalle biancorosse, per il ... Le biancorosse tenteranno il tutto per tutto, ma le avversarie sono di altra caratura e la storia oggi potrebbe essere molto diversa ...Smaltita la delusione dell’immeritata sconfitta subito nel recupero contro la Dinamo Sassari, il 78-79 finale non rende merito all’ottima prova sciorinata dalle biancorosse, per il ...