Schianto nella notte a Carignano: gravissima una 19enne, ferite anche due amiche (Di martedì 14 marzo 2023) Sono tuttora disperate le condizioni di una giovane ragazza di 19 anni a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra Domenica 12 e Lunedì 13 Marzo 2023 nei pressi di Carignano, in provincia di Torino. Dalle informazioni ottenute, lo Schianto sarebbe avvenuto in maniera autonoma e avrebbe dunque coinvolto la sola utilitaria, ... TAG24.

