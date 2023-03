Scherzo sul lavoro, attaccano scotch alla porta e lei... | video (Di martedì 14 marzo 2023) Nel video una collega mentre era intenta a guardare il telefono perde di vista lo scotch alla porta, appositamente attaccato dai suoi colleghi di lavoro per farla impigliare con successo, proprio nel momento in cui lei meno se lo aspetta. Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) Neluna collega mentre era intenta a guardare il telefono perde di vista lo, appositamente attaccato dai suoi colleghi diper farla impigliare con successo, proprio nel momento in cui lei meno se lo aspetta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleZoe21 : @sonolaros Ma sul serio o per scherzo? - giusy9032 : RT @MangelaVilo: Chi c'è ad aiutare Andrea a recuperare gli abiti gettati in piscina da Tavassi per scherzo? Nikita, ovviamente. Ha trovato… - carmen_cupini : RT @MangelaVilo: Chi c'è ad aiutare Andrea a recuperare gli abiti gettati in piscina da Tavassi per scherzo? Nikita, ovviamente. Ha trovato… - bizcommunityit : Michele Guzzo, il giallo dell'incidente sul cancello: forse uno scherzo di notte -