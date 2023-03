Scherma: il Posillipo brilla nelle qualificazioni per i campionati italiani di spada (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa gara di Salsomaggiore ha evidenziato, ancora una volta, l’ottimo lavoro dello staff tecnico della spada rossoverde, infatti gli atleti del Circolo Posillipo hanno ottenuto eccellenti risultati. I migliori piazzamenti sono arrivati dagli atleti più giovani confermando la crescita tecnica dell’intero settore e il lavoro svolto negli anni proprio nelle categorie inferiori. Ottimo risultato di Giulia Rosiello che conquista il podio nella gara Under 17, molto bene Gaia Leonelli che conferma il suo stato di crescita dopo aver ottenuto, la settimana scorsa, il pass per i campionati italiani Assoluti di La Spezia. Molto positiva la gara di Angelo Errichiello nella categoria superiore alla sua, l’U20, mentre Aristide Tonacci nell’under 17 ed Adriana Manna hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa gara di Salsomaggiore ha evidenziato, ancora una volta, l’ottimo lavoro dello staff tecnico dellarossoverde, infatti gli atleti del Circolohanno ottenuto eccellenti risultati. I migliori piazzamenti sono arrivati dagli atleti più giovani confermando la crescita tecnica dell’intero settore e il lavoro svolto negli anni propriocategorie inferiori. Ottimo risultato di Giulia Rosiello che conquista il podio nella gara Under 17, molto bene Gaia Leonelli che conferma il suo stato di crescita dopo aver ottenuto, la settimana scorsa, il pass per iAssoluti di La Spezia. Molto positiva la gara di Angelo Errichiello nella categoria superiore alla sua, l’U20, mentre Aristide Tonacci nell’under 17 ed Adriana Manna hanno ...

