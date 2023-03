Scacchi | Europei 2023 | Daniele Vocaturo chiude 25° un grande torneo | ma sfuma la World Cup Vince Sarana

(Di martedì 14 marzo 2023) Si sono conclusi glidia Vrnja?ka Banja, in Serbia. Dopo lo spareggio tecnico a tre a risultare vincitore è il russo (che gareggia sotto bandiera FIDE) Alexey, per quello che sarà molto a lungo l’ultimo successo di un giocatore di questo Paese in campo europeo, dal momento che la Federazione russa ha chiesto e ottenuto il passaggio alla Confederazione dell’Asia. Secondo, nello spareggio tecnico a 8.5 punti, l’ucraino Kirill Shevchenko, che è però passato sotto la bandiera della Romania. I due citati leader hanno pattato molto brevemente la loro sfida teoricamente decisiva. Terzo a sorpresa, e migliore Under 18 della manifestazione, il belga Daniel Dardha, che abbiamo spesso avuto modo di apprezzare nei tornei organizzati in Italia. Per il diciassettenne di Mortsel, già tre volte campione ...

