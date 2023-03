Sara' la prima vera Maturita' post - Covid, tornano i 100 giorni (Di martedì 14 marzo 2023) Preoccupati per l'esame di Maturita' che torna nel suo assetto completo di prima del Covid ma con tanta voglia di tornare a festeggiare i '100 giorni' dalla prova piu' importante del ciclo scolastico, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Preoccupati per l'esame di' che torna nel suo assetto completo didelma con tanta voglia di tornare a festeggiare i '100' dalla prova piu' importante del ciclo scolastico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : E certo, gli italiani non sanno fare impresa. Sarà per quello che prima dell'ingresso nella UE e nell'Euro eravamo… - AmbCina : AGGIORNAMENTO SULLE POLITICHE DEI VISTI E DI INGRESSO IN #CINA???? A partire da domani 15 marzo 2023, riprende il r… - Davide : Questa cosa dovrebbe essere la prima notizia di ogni giornale del Paese: lo sarà? (La domanda è mestamente retorica) - youaremuggles : ok ci sarà un incontro nel mio paese con dei giocatori del lecce, due primavera e uno prima squadra e aiuto nell'or… - Kat82131855 : Boh seriamente non ce lo meritiamo perché quello sarà stanco morto fino a 5 minuti probabilmente era sul set non do… -