Sapete perché si festeggia il Pi Grego? (Di martedì 14 marzo 2023) Pi Greco Day… e vai di 3,14! Con profonda gioia di matematici e fisici, o anche solo per semplici trogloditi a-matematici come noi, ecco la celebrazione che mancava. Il 14 marzo si festeggia nientemeno che mister/miss/* Pi Greco. Si proprio quella letterina dell’alfabeto greco che abbiamo imparato, con alterne fortune, ad utilizzare in vertiginosi calcoli scolastici. Direte: ma c’è qualche disperato figuro che si mette lì con una candelina, un flute, un fiorellino a ricordare l’immateriale orpello? Risposta: no e ci mancherebbe. Eppure nel 1988 il fisico statunitense Larry Shaw, rifacendosi al fatto che nel mondo anglosassone la cifra del 3,14 si scrive su fogli di carta e word 03/14, un filo di convinzione affinchè qualcuno ricordasse l’amato Pi Greco probabilmente l’aveva. Shaw, infatti, in quell’anno proprio festeggiò, con trombetta, cappellino e coriandoli, il Pi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Pi Greco Day… e vai di 3,14! Con profonda gioia di matematici e fisici, o anche solo per semplici trogloditi a-matematici come noi, ecco la celebrazione che mancava. Il 14 marzo sinientemeno che mister/miss/* Pi Greco. Si proprio quella letterina dell’alfabeto greco che abbiamo imparato, con alterne fortune, ad utilizzare in vertiginosi calcoli scolastici. Direte: ma c’è qualche disperato figuro che si mette lì con una candelina, un flute, un fiorellino a ricordare l’immateriale orpello? Risposta: no e ci mancherebbe. Eppure nel 1988 il fisico statunitense Larry Shaw, rifacendosi al fatto che nel mondo anglosassone la cifra del 3,14 si scrive su fogli di carta e word 03/14, un filo di convinzione affinchè qualcuno ricordasse l’amato Pi Greco probabilmente l’aveva. Shaw, infatti, in quell’anno proprio festeggiò, con trombetta, cappellino e coriandoli, il Pi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Sapete perchè sui giornali sportivi oggi non ci sono la #Juventus e i suoi invincibili eroi in prima pagina? Perchè… - rubio_chef : Sapete perché la “Questione Palestinese” non si risolve da 75 anni? Perché vi fa comodo che rimanga così, perché no… - MarianoGiustino : Attenzione però, nessuno pensi che le elezioni in #Turchia saranno un esempio di elezioni libere ed eque. Sapete pe… - FQMagazineit : Sapete perché si festeggia il Pi Grego? - AntoninoNinox3 : RT @ZZiliani: Sapete perchè sui giornali sportivi oggi non ci sono la #Juventus e i suoi invincibili eroi in prima pagina? Perchè è arrivat… -

Megan Hine: "Bisogna essere coraggiosi e riconnettersi con la natura" Sapete come si accende un fuoco nella natura più incontaminata, e come si controlla un sovraccarico ... e come l'ha tramutato in professione "Mi ritengo fortunata perché, da quando sono piccola, la mia ... Perché sono sempre stanca Cause (psicologiche) e soluzioni Vi sentite sempre stanchi e non sapete come rimediare Vi spieghiamo da cosa può derivare e come affrontare la stanchezza cronica Sono sempre stanca. O anche: ma perché ho sempre sonno Vi svegliate la mattina con la sensazione di ... Tananai canta "Tango" con l'artista di strada: l'emozione più grande Immaginate di essere in Via del Corso a Roma , sul marciapiede: vi state esibendo, ma non sapete ancora che lo farete con l'artista della canzone che state cantando. È quello che è successo ...perché ... come si accende un fuoco nella natura più incontaminata, e come si controlla un sovraccarico ... e come l'ha tramutato in professione "Mi ritengo fortunata, da quando sono piccola, la mia ...Vi sentite sempre stanchi e noncome rimediare Vi spieghiamo da cosa può derivare e come affrontare la stanchezza cronica Sono sempre stanca. O anche: maho sempre sonno Vi svegliate la mattina con la sensazione di ...Immaginate di essere in Via del Corso a Roma , sul marciapiede: vi state esibendo, ma nonancora che lo farete con l'artista della canzone che state cantando. È quello che è successo ...... Sapete perché si festeggia il Pi Grego Il Fatto Quotidiano