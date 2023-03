Santa Severa, il 18 e 19 marzo ingresso gratis al Castello e ai musei per tutti i papà (Di martedì 14 marzo 2023) Santa Marinella – Il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, dopo il successo dell’ ingresso gratuito ai musei per la giornata internazionale della donna dell’8 marzo, raddoppia offrendo a tutti i papà sabato 18 e domenica 19 marzo, l’ingresso gratuito al Museo del mare e della navigazione antica e al Museo del Castello. Inoltre, nella giornata della Festà del papà, il 19 marzo è previsto uno speciale appuntamento, alle ore 15.00 con la visita guidata a cura di Coopculture “ papà ti porto al Museo”, un’ iniziativa ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023)Marinella – Ildi, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella, dopo il successo dell’gratuito aiper la giornata internazionale della donna dell’8, raddoppia offrendo asabato 18 e domenica 19, l’gratuito al Museo del mare e della navigazione antica e al Museo del. Inoltre, nella giornata della Festà del, il 19è previsto uno speciale appuntamento, alle ore 15.00 con la visita guidata a cura di Coopculture “ti porto al Museo”, un’ iniziativa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Santa Severa, il 18 e 19 marzo ingresso gratis al Castello e ai musei per tutti i papà - angelo_perfetti : Santa Severa, il 18 e 19 marzo ingresso gratis al Castello e ai musei per tutti i papà - tusciatimes : Santa Severa, ingresso gratuito ai Musei per tutti i papà nel week end del 18 e 19 marzo - - desiana1 : @Frances_Mengela Lerici ad agosto, perché abbiamo una casa di famiglia. Tarquinia/Santa Severa nei weekend - infoitinterno : Santa Marinella. Scavalcano il muro di cinta di un’abitazione in Loc. Santa Severa. Il custode chiama il 112. Con a… -