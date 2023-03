Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Sanità: Casamica, 'torna a crescere migrazione sanitaria, +18% richieste in 2022' -

... con una 'salute in mano ai ricchi', e una 'lasciata ai poveri'… Lucia Cagnacci ... Ed è il cuore e l'anima diOnlus, che ha fondato e che presiede come una straordinaria impresa ...... con una 'salute in mano ai ricchi', e una 'lasciata ai poveri'… Lucia Cagnacci ... Ed è il cuore e l'anima diOnlus, che ha fondato e che presiede come una straordinaria impresa ...