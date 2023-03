Sandro Campagna: «Mi emozionerebbe lavorare alla Juve» (Di martedì 14 marzo 2023) Da quasi 15 anni Sandro Campagna è il Commissario Tecnico della Nazionale di pallanuoto, dopo essere stato un grande giocatore. Attualmente impegnato in Coppa del Mondo (oggi alle ore 18,30 c’è Italia-Usa) ha parlato al Corriere dello Sport della sua passione calcistica e di dove si collocherebbe in un altro sport: «alla Juve. Sono tifoso e inseguo emozioni, quindi se devo pensare a una realtà diversa mi viene in mente subito quella». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Da quasi 15 anniè il Commissario Tecnico della Nazionale di pnuoto, dopo essere stato un grande giocatore. Attualmente impegnato in Coppa del Mondo (oggi alle ore 18,30 c’è Italia-Usa) ha parlato al Corriere dello Sport della sua passione calcistica e di dove si collocherebbe in un altro sport: «. Sono tifoso e inseguo emozioni, quindi se devo pensare a una realtà diversa mi viene in mente subito quella». L'articolo proviene da Calcio News 24.

