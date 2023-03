Sandro Arzu non si trova | cresce l' ansia dopo la sua scomparsa

(Di martedì 14 marzo 2023) C'è preoccupazione per le sorti di, 54 anni scomparso da Arzana, piccolo comune in provincia di Nuoro. Dell'uomo non ci sono notizie da quasi una settimana.era pregiudicato per omicidio e già condannato in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiSardegna: Nessuna traccia di Sandro Arzu, il pluripregiudicato scomparso da giorni. Denuncia presentata dalla anziana madre #IoSe… - TgrRaiSardegna : Nessuna traccia di Sandro Arzu, il pluripregiudicato scomparso da giorni. Denuncia presentata dalla anziana madre… - infoitinterno : Arzana, il giallo del pregiudicato scomparso: Sandro Arzu non si trova - infoitinterno : Da due giorni nessuna notizia di Sandro Arzu - infoitinterno : Arzana, Sandro Arzu scomparso da due giorni: ansia per la sua sorte -

Da due giorni non si hanno più notizie di, 54 anni di Arzana, in Ogliastra, pregiudicato per omicidio e già condannato in primo grado a 18 anni di carcere per traffico di droga. L'uomo era sottoposto a misure di prevenzione: ...aveva l'obbligo di rientro a casa alle 21 ma sparisce nel nulla Di: Redazione Sardegna Live Da due giorni non si hanno più notizie di, 54 anni di Arzana, in Ogliastra, ...Del pregiudicato per omicidio e già condannato in primo grado a 18 anni di carcere per traffico di droga,, 54enne di Arzana (Ogliastra), non si hanno più notizie da due giorni. L'uomo era sottoposto a misure di prevenzione: durante il giorno poteva uscire ma aveva l'obbligo di rientro entro ...

Arzana, Sandro Arzu non si trova: al vaglio i legami fra la sparizione e il maxi sequestro di cocaina - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Ad Arzana cresce la preoccupazione legata alla scomparsa di Sandro Arzu. Ad oggi è noto che Arzu, con obbligo di firma, mercoledì scorso non si è presentato in caserma, eppure non aveva mai mancato un ...Si teme per la sorte di Sandro Arzu, 54enne pluripregiudicato di Arzana, di cui non si hanno più notizie da oltre due giorni. L’uomo, già condannato in primo grado a 18 anni di carcere per traffico di ...